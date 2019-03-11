Başkan Erdoğan, Şırnak'ta genç çiftin nişan yüzüklerini taktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak İl Başkanlığı tarafından düzenlenen miting sonrası Vedat Atan ve Nevin Erzen çiftinin nişan yüzüklerini taktı. Nişan kurdelelerini kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. Mitingin ardından genç çiftin nişan yüzüklerini takan Erdoğan, daha sonra Hakkari'ye hareket etti.
Başkan Erdoğan, Şırnak'ta genç çiftin nişan yüzüklerini taktı11.03.2019 19:39
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