Başkan Erdoğan: "Sıra Fırat'ın doğusuna geldi" 12 Aralık 2018, Çarşamba

Ne zaman biz Suriye'de sahaya indik o zaman işin gidişatı değişti. Ama bizi çok oyaladılar. Bir gece ansızın indik ve ondan sonra iş lehimize döndü. Sıra Fırat'ın doğusundaki terör öbeklerini dağıtma kararımızı hayata geçirmeye geldi. Şimdi 30 bin teröristi bölgede eğitiyorlar Diyorlar ki yok böyle bir şey… Bununla da kalmadılar ilişkilerini her geçen gün daha ileriye götürüp onların paçavrasını sallıyorlar. Ortak devriye ortak eğitim aşamasına kadar getirdiler işi… Ne yaptığınızın farkında mısınız? Kimi uyutuyorsunuz ya. Bize bu ifadeleri Irak'ta da kullandınız. Ve Irak'ta biz müdahaleyi yaptık baktık silahlarınız PKK'nın elinden çıkıyor. Bunları yaşadık gördük. Münbiç'teki hakikati ortadan kaldıramazsınız. Neymiş Suriye Demokratik güçleriymiş. Siz kimi uyutuyorsunuz ya. Biz kimin kim olduğunu biliyoruz. Onlar Kürt değilmiş Arap'mış. Biz Arap'ı da iyi biliriz Kürt'ü de iyi biliriz. Terörist Kürtleri de iyi biliriz. Kürt kardeşlerimizle aramıza nifak sokmanıza gerek yok. Kürt kardeşlerimizin arasında terörist olan varsa gereğini yaparız. Suriye'de artık DEAŞ diye bir tehdit yoktur, bu bizim için masaldır. Bunun Suriye'de asıl bahanesi oylama taktiği olduğunu biliyoruz.