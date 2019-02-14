Başkan Erdoğan: Sınırımızda terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz 14.02.2019 18:11

Soçi'de düzenlenen Suriye zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla gerçekleşti. ABD'nin Suriye'den çekilme kararının da zirvede değerlendirildiğini söyleyen Erdoğan, "Rusya ve İran'la yakın eşgüdümüne önem veriyoruz. Türkiye olarak güney sınırımız boyunca bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum" diye konuştu.