Başkan Erdoğan: Şimdiki kuyruk yokluk değil bereket kuyruğu

Başkan Erdoğan, Denizli'de yaptığı mitingde tanzim satış noktalarıyla ilgili konuştu. Başkan Erdoğan, ''AK Parti kuyruk getirdi diyorlar. İki kuyruk var. Bir yokluklar kuyruğu. Bu CHP'nin dönemlerine rastlar. Şimdiki kuyruk bereket kuyruğu, varlık kuyruğu. Fırsatçılara ders verme kuyruğu.'' dedi.
Başkan Erdoğan: Şimdiki kuyruk yokluk değil bereket kuyruğu21.02.2019 16:13
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