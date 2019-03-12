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Başkan Erdoğan: Şimdi üçüncü perde geliyor

12.03.2019 15:22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Küçükçekmece'de halka hitap etti. Yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız hava araçlarıyla ilgili olarak önemli mesajlar veren Erdoğan, "İHA'ları SİHA'ları biz üretiyor muyuz? Şimdi üçüncü perde geliyor. Daha büyüğünü de biz üreteceğiz inşallah." dedi.


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