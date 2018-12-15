Başkan Erdoğan: "Şimdi inşallah İzmir'i de alacağız" 15 Aralık 2018, Cumartesi

AK Parti alameti farikası hizmeti olan bir partidir. Belediyecilik AK Parti'nin işidir. CHP falan bu işi anlamaz. Ben İstanbul'u CHP'den aldım. İstanbul susuzdu, çöp dağları vardı, hava kirliliği tavan yapmıştı. Susuzluğun olduğu o İstanbul'a dağları delerek su getirdik ve 2040'a kadar İstanbul'un su sorununu çözdük. İzmir'de bile susuzluk vardı. Oranın su sorununu da biz devlet su işleri olarak çözdük. Baraj yapmak belediyelerin görevidir ama yapamadılar biz yaptık. Şimdi İnşallah İzmir'i de alacağız ona hazırlanıyoruz. Gazeteler maske dağıtıyordu maske. 50 bin haneye doğal gaz gelmişti İstanbul'da. Başkanlığım döneminde 1 milyon 250 bin eve doğal gaz bağlattım bir anda hava kirliliği çözüldü. CHP demek çöplük, hava kirliliği, yolsuzluk ve yasaklar demektir. İşte biz bunları kaldırdık.