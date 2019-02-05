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Başkan Erdoğan: Şimdi hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına yükseltmektir

05 Şubat 2019, Salı

31 Mart'tan sonra 4 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi var. Şimdi hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına yükseltmektir. Bu yılın sonunda ülkemizi 12'nci sıraya yükseltmiş olacağız. İstikrar ve güven ortamına ihtiyacımız var. Milletimizin 31 Mart'ta bu fırsatı tanıyacağına inanıyorum. Yeter ki biz çalışalım..


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