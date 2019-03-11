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Başkan Erdoğan: Sezai efendi ülkemizi sen bölemezsin

11.03.2019 18:11

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesi AK Parti'nin Hakkari mitinginde konuştu. Başkan Erdoğan, ''Bakınız bu adam Kürt değil. Ama benim Kürt kardeşlerim adına konuşuyor. Eş Başkan. Sezai Temelli. Benim Kürt kardeşlerimi istismar ediyor. ezai efendi Kürdistan'a gitmek istiyorsan buyur git. Kalkıp da ülkemi sen bölemezsin. Sana böyle bir fırsatı asla vermeyiz.'' açıklamasında bulundu.


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