Başkan Erdoğan sevgisiyle tanınan Küçük Belinay da Cumhur İttifakı'nın İzmir mitingindeydi 17.03.2019 20:52

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından düzenlenen Cumhur İttifakı'nın ortak mitinginde alanı dolduran yüz binlerce kişi elindeki Türk bayraklarıyla görsel şölen oluşturdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisiyle tanınan küçük Belinay da miting alanındaydı.

Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından İzmir'de düzenlenen Cumhur İttifakı'nın ortak mitingine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisiyle tanınan küçük Belinay da katıldı.









Minik Belinay, Fatma Yıldız isimli twitter kullanıcısının "torunumun reis sevgisi" notuyla yaptığı paylaşım ile Başkan Erdoğan'ın dikkatini çekmişti. Twitter hesabından küçük kızın sevgisine kayıtsız kalmayan Başkan Erdoğan, "Fatma Hanım, yavrumuzu gözlerinden öpüyorum. Ama televizyona bu kadar yakın durmasın, bozulmasın o güzel gözler. Tüm İzmirli kardeşlerimle birlikte torununuzu da İzmir mitingimize bekliyorum inşallah." ifadelerine yer vermişti.

