Başkan Erdoğan: "Sen bu coşkuyu yaşamaktan mahrum oldun, nasibin yok" 06 Kasım 2018, Salı

29 Ekim Cumhuriyet kutlamasına bir hediyemiz oldu. Neydi o? İstanbul Havalimanı. Bundan daha güzel ne olabilir. Sen bu coşkuyu yaşamaktan mahrum oldun. Nasibin yok.