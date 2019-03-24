Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı mitinginde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Şehrin iki yakasına perakende noktalarının ihtiyaç duyduğu haller kuracağız.'' dedi.
Başkan Erdoğan: Şehrin iki yakasına perakende noktalarının ihtiyaç duyduğu haller kuracağız24.03.2019 17:11
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