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Başkan Erdoğan: Şehrin iki yakasına perakende noktalarının ihtiyaç duyduğu haller kuracağız

24.03.2019 17:11

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı mitinginde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Şehrin iki yakasına perakende noktalarının ihtiyaç duyduğu haller kuracağız.'' dedi.


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