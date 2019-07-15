Başkan Erdoğan Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı 15.07.2019 12:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un 3'üncü yıldönümü nedeniyle Ankara'da yapılan anma törenlerine katıldı. Külliye'de gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya gelen Erdoğan, Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı ve ardından dua etti.