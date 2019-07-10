Haberler Web TV Başkan Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Başkan Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

10.07.2019 19:57

Terör örgütüne yönelik Avaşin bölgesi Batin tepe üs bölgesinde sürdürülen operasyonlarda askeri aracın geçişi sırasında EYP'nin infilak edilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, cenazenin gömülmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, şehit babası Hüseyin Ali Mertoğlu ile görüştürdü.


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