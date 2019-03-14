Başkan Erdoğan: Şehir hastaneleri en büyük hayalimdi rabbimize hamdediyoruz 14.03.2019 13:32

Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, ''Şehir hastaneleri şahsımın sağlık alanında zirve olarak gördüğüm hayalimdi. Hastanın başka hiçbir yere gitmeden teşhis ve tedavisinin yapılmasıydı. Nihayet 2013 yılında şehir hastanelerimizle ilgili inşa sürecine geçtik. Burada ortaya çıkan eseri gördüğümüzde rabbimize hamdediyoruz.'' dedi.