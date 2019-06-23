Başkan Erdoğan, seçimi İstanbul’dan takip edecek (Video)

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.40 sıralarında Kısıkılı'daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlara aracının içinden el salladı. Ardından Erdoğan seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü'ne geçti.
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