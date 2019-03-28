Başkan Erdoğan: Seçimden sonra süratle gerçekleştireceğiz 28.03.2019 17:56

31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra ekonomiyi saldırılara karşı daha güçlü hale getireceklerini belirten Erdoğan, "Sizlere afaki, ucu açık, belirsiz bir gelecekten söz etmiyorum. Seçimlerden sonraki birkaç ay içinde tüm bu adımları inşallah atmış olacağız" dedi.