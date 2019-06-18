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Başkan Erdoğan: Seçimden sonra hesabını verecek

18.06.2019 16:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultangazi'de düzenlenen toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. ''Ordu Valisine ettiği hakareti inkar eden CHP adayı İmamoğlu'na "dürüst ol" diyen Erdoğan, seçim sonrası valiye ve polislere edilen hakaretlerle ilgili hesap sorulacağını söyledi..


Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sultangazi'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan dün hayatını kaybeden Muhammed Mursi konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Başkan Erdoğan: ''Geçen akşam TV programında bunu da inkar ediyor. Niye? Yalan bunların genlerine işlemiş genlerine. Ne diyor? Ben diyor Ordu Valisine 'it' demedim. Ne dedim? 'Basitleşme' dedim. Yahu bütün görsel medyada var, yazılı medyada var. Dedin, dedin. Seçimden sonra da bunun hesabını vereceksin. Dur bakalım bitmedi iş; vereceksin'' dedi.

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