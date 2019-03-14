Başkan Erdoğan: Seçimden sonra 3600 ek gösterge meselesini çözeceğiz 14.03.2019 13:09

Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Biz sağlık çalışanlarımızın sıkıntılarını çözmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. En son 3600 ek gösterge meselesini çözeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri budur." dedi.