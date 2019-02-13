Başkan Erdoğan: Seçim sonrasında belediyelerle daha güçlü adımlar atacağız 13.02.2019 15:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuştu. Başkan Erdoğan: ''Fırsatçılara karşı mücadele ediyoruz. Haklı olarak fırsatçılara karşı çok öfkeliyiz. Benim vatandaşlarıma yüksel fiyatla bu simsarların mal satmasına engel olmak için tanzim satış noktalarını kurduk. Seçim sonrası belediyelerimiz ve ilgili bakanlıklarımızla oturup konuşacaksınız. Belki bu işlemi ülkenin en ücra köşelerine götürürüz. Bizim derdimiz vatandaşımıza ucuz ürünü satabilmektir'' dedi.