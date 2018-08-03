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Başkan Erdoğan: Savunmada 48 yeni projemiz var

03 Ağustos 2018, Cuma

Başkan Erdoğan, "Savunma sanayi projelerine ayrı bir önem veriyorum. Programımızda yer alan 400 projenin 48'i savunma sanayimize aittir." dedi.

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