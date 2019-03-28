Başkan Erdoğan: Savunma sanayiinde üçüncü faza geçiyoruz 28.03.2019 14:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sadece sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek sürpriz bir programda gençlerle buluştu. Başkan Erdoğan, ''Şimdi üçüncü faza geçiyoruz. Üçüncü fazda bu İHA'ların çok çok önemli bir boyutta olanını beş altı ay içinde üretiyoruz. O üretildikten sonra zaten bu işi çok daha güçlü yapacağız. Çünkü beş ton ağırlığında bir İHA. Bir tarafında 1,5 tonluk bombaların olduğu, onlarla birlikte o zaman terörle mücadelemiz içerde de dışarda da çok daha farklı biçimde gelişecek. Ki bunlar Türkiye'nin savunma sanayiinde nereye vardığını göstermesi bakımından çok çok önemli.'' dedi.