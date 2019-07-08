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Başkan Erdoğan Saraybosna'ya gitti

08.07.2019 12:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareket etti.


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