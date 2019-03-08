Başkan Erdoğan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'ne ait bir video paylaştı 08.03.2019 19:31

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nin resmi açılışı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden Göbeklitepe Ören Yeri'nin tanıtımını yapan bir video paylaştı. Başkan Erdoğan'ın paylaştığı video izlenme rekorları kırdı.