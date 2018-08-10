Başkan Erdoğan: Saldırılara rağmen büyüyeceğiz

"2017 yılında 7,4 büyüme gerçekleştirdik. Özellikle ülkemize döviz kuru üzerinden yapılan saldırılara rağmen büyümeye devam edeceğiz. 2018'i rekor seviyede büyüme ile tamamlayacağız. .
Başkan Erdoğan: Saldırılara rağmen büyüyeceğiz10 Ağustos 2018, Cuma
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