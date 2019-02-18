Başkan Erdoğan: ''Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyoruz'' 18.02.2019 15:30

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı düzenlenen mitingde konuştu. Başkan Erdoğan: ''Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik bir millet bahçesi oluşturuyoruz." dedi.