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Başkan Erdoğan: ''Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyoruz''

18.02.2019 15:30

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı düzenlenen mitingde konuştu. Başkan Erdoğan: ''Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik bir millet bahçesi oluşturuyoruz." dedi.


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