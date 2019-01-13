Başkan Erdoğan Sakarya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı 13 Ocak 2019, Pazar

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan, "Tüm başkanlarımıza talimat veriyorum; derhal seçmen kütüklerinde isimleri yer almayan üyelerimizi bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. Adres değiştirerek ilinize ilçenize gelmiş üyelerle hemen irtibat kuracaksınız. Üyemiz olmayanlara da hoşgeldiniz ziyaretine gideceksiniz" dedi. Erdoğan, "Biz gittiğimiz her yerde eserlerimizle konuşuyoruz CHP lafla konuşur. Bugün Karasu'da dev tesisin açılışını yaptık. Bay Kemal inşallah izlemiştir izlememişse akşam televizyondan izlesin." diyerek Kılıçdaroğlu'na seslendi.