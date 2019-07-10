Başkan Erdoğan: S-400'leri dilediğimiz zaman kullanırız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Bosna Hersek dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Dış politikada önemli mesajlar veren Erdoğan, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füzelerinin ihtiyaç duyulduğunda kullanacağını belirtti. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Kıbrıs Türklerinin haklarını savunduğunu söyledi.
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