Başkan Erdoğan S-400'leri böyle duyurmuştu 12.07.2019 15:32

Türkiye'nin uzun süredir gündeminde olan hava savunma sistemi S-400'lerin ilk parçaları Rus kargo uçakları ile Ankara'da bulunan Mürted Hava Üssü'ne getirildi. ABD'nin tüm tehditlerine rağmen Başkan Erdoğan S-400'lerle ilgili olarak geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Ben ülkemi savunmak birilerine mi soracağım?" demişti.

Türkiye'nin gündemini uzun süredir meşgul eden S-400'lerin ilk partisi bugün Rusya'dan Türkiye'ye getirildi. Türkiye hava sahasının güvenliğini teminat altına alacak S-400'lerin ikinci ve üçüncü partilerinin de önümüzdeki günlerde teslimatının yapılacağı açıklandı.

ABD'nin tüm tehditlerine rağmen S-400 konusunda geri adım atmayan Türkiye'nin, önümüzdeki günlerde yapılacak teslimatların tamamlanmasının sistemin konuşlanacağı yerleri de belirleyeceği belirtildi.

ERDOĞAN BÖYLE DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz ay yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, S-400 sistemleri için "Biz bu işi bitirdik." diyerek geri adım atılmayacağını üstüne basa basa belirtmişti. Erdoğan konuşmasında S-400 sisteminin Türkiye'nin savunmasında için çok önemli olduğunun altını çizerek "Türkiye, S-400 savunma sistemlerini bakınız alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ay da bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır. Bu sistem bir taarruz sistemi değildir. Bir savunma sistemidir. Ben ülkemi savunmak için gerekli tedbirleri almayacak mıyım? Bunun için birilerine mi soracağım?" demişti.

TÜRKİYE DÜŞMANLARI BOZGUNA UĞRADI

Türkiye'nin S-400 sistemlerini alamayacağını, ABD'nin buna izin vermeyeceğini iddia eden FETÖ'cüler başta olmak üzere Türkiye düşmanları da teslimatın ardından sessizliğe gömüldü.