Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO Konseyi toplantısında konuştu. Erdoğan, "NATO içindeki güçlü konumumuzu korurken ulusal çıkarlarımızın gerektirdiği adımları atacağız" dedi. Erdoğan, "S-400 üzerinden tartışmaları kesinlikle tasvip etmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: S-400 üzerinden tartışmaları kesinlikle tasvip etmiyoruz06.05.2019 17:28
- Müge Anlı canlı yayınındaki Büşra Büyükşen, anne - babasının katilini gizliyor mu? 6 Mayıs Müge Anlı son bölüm izle
- CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan Başkan Erdoğan için küstah sözler
- Başkan Erdoğan: S-400 üzerinden tartışmaları kesinlikle tasvip etmiyoruz
- Müge Anlı canlı yayınında mehir cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi: Uğur Büyükşen stüdyoda...
- Başkan Erdoğan'dan NATO'ya önemli çağrı: İttifak ruhuna uygun davranmalarını bekliyoruz
- Derbide İstiklal Marşı'nı okuyan Japon Gazeteci: Çocuklarımın okulunda öğrendim
- Nihat Hatipoğlu İftar duası - İftar vakti okunacak dualar?
- Ankara'da kırılan ağaç dalı üzerine düşen emekli polis yaralandı (Video)
- Nihat Hatipoğlu sahur özel duası - Sahurda hangi dualar edilir?
- Rumlardan küstah tehdit
- Müge Anlı'dan Ramazan ayına özel iyilik hareketi! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında her gün bir hayal gerçek olacak!
- Bahçeli'den eski model otomobille Ankara turu! Plakasındaki detay dikkat çekti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.