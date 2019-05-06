Haberler Web TV Başkan Erdoğan: S-400 üzerinden tartışmaları kesinlikle tasvip etmiyoruz

Başkan Erdoğan: S-400 üzerinden tartışmaları kesinlikle tasvip etmiyoruz

06.05.2019 17:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO Konseyi toplantısında konuştu. Erdoğan, "NATO içindeki güçlü konumumuzu korurken ulusal çıkarlarımızın gerektirdiği adımları atacağız" dedi. Erdoğan, "S-400 üzerinden tartışmaları kesinlikle tasvip etmiyoruz" ifadelerini kullandı.


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