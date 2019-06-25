Başkan Erdoğan: S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz, geri adım atmayacağız (Video) 25.06.2019 12:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında "S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı seçeneklere de kapımız daima açık olmuştur. Türkiye bu konuda izin almak, hele hele baskılara boyun eğmek durumunda değildir. S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili konudur ve bundan geri adım atmayacağız" dedi..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası ilk grup toplantısında konuştu.

S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı seçeneklere de kapımız daima açık olmuştur. Türkiye bu konuda izin almak, hele hele baskılara boyun eğmek durumunda değildir. S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili konudur ve bundan geri adım atmayacağız.