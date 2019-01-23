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Başkan Erdoğan Rusya'ya gitti

23 Ocak 2019, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gitti.


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