Başkan Erdoğan: Rusya ile İkili ticaret hacminde hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya ile) İkili ticaret hacminde hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak. Gelecek dönem için yeni hedeflere kilitleniyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan: Rusya ile İkili ticaret hacminde hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak08.04.2019 16:42
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