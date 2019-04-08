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Başkan Erdoğan: Rusya ile İkili ticaret hacminde hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak

08.04.2019 16:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya ile) İkili ticaret hacminde hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak. Gelecek dönem için yeni hedeflere kilitleniyoruz." dedi.


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