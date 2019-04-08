Başkan Erdoğan: Rusya ile İkili ticaret hacminde hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak 08.04.2019 16:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya ile) İkili ticaret hacminde hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak. Gelecek dönem için yeni hedeflere kilitleniyoruz." dedi.