Başkan Erdoğan: Rumlar ve CHP istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız 20.02.2019 17:00

Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkında düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız" diyerek, "Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır, hazımsızlığıdır" açıklamasında bulundu.