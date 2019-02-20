Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkında düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız" diyerek, "Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır, hazımsızlığıdır" açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan: Rumlar ve CHP istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız20.02.2019 17:00
- Başkan Erdoğan: Ankara'yı yeni metro hatları ile örüyoruz
- Başkan Erdoğan: Bunun adı ittifak değil! İltihaktır
- Başkan Erdoğan: Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması yapacağız
- TSK'dan nefes kesen tatbikat!
- İşte CHP-HDP-İP-SP'nin ittifak yapacağı iller
- CHP'nin İsanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Beylükdüzü için açıkladığı vaatleri yerine getirmemiş
- "Onları Kızılay'a sokmayacağım" diyen Mansur Yavaş'a taksicilerden sert tepki
- Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İdris Naim Şahin'e sahip çıktı
- Esra Erol'da canlı yayınında büyük kavuşma! 6 aydır kaçırılan kızına kavuşan anne Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu
- Hatay'da korkunç olay! 3 kadın cesedi bulundu
- CHP'de Buca krizi! İzmir İl Başkanlığı karıştı, televizyonu yumrukladılar
- Başkan Erdoğan: Rumlar ve CHP istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.