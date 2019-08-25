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Başkan Erdoğan Rize’den ayrıldı

25.08.2019 15:45

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’daki programları için Rize’nin Güneysu ilçesinden helikopter ile ayrıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Rize'nin Güneysu ilçesinde baba ocağındaki konutundan çıkarak Güneysu Kaymakamlığı ve Güneysu Belediyesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretlerinin ardından helikopterle Trabzon'a gitti. Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Erikbeli Yaylası'nda bir tesisin açılışını gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Trabzon'daki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplu açılış törenine katılacak.
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