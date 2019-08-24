Başkan Erdoğan Rize'de vatandaşlarla bir araya geldi 24.08.2019 00:57

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan burada Rizelilere müjdelerini verdi. Başkan Erdoğan, Rize'de büyük bir ilgiyle karşılandı.