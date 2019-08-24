Başkan Erdoğan Rize'de vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan burada Rizelilere müjdelerini verdi. Başkan Erdoğan, Rize'de büyük bir ilgiyle karşılandı.
Başkan Erdoğan Rize'de vatandaşlarla bir araya geldi24.08.2019 00:57
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