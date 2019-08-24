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Başkan Erdoğan Rize'de vatandaşlarla bir araya geldi

24.08.2019 00:57

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan burada Rizelilere müjdelerini verdi. Başkan Erdoğan, Rize'de büyük bir ilgiyle karşılandı.


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