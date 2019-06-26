Başkan Erdoğan, Rıza Kayaalp’in nikah şahidi oldu (Video) 26.06.2019 12:31

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, hayatını Zeynep Yılmaz ile birleştirdi. Ankara’daki düğünde çiftin nikah şahitliğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı...

MİLLİ güreşçi Rıza Kayaalp dün Ankara'da gerçekleşen düğün töreniyle Zeynep Yılmaz'la dünya evine girdi. Ankara'daki Göksu Ada Restaurant'ta yapılan törende çiftin nikah şahitliğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül yaptı.

CÜZDAN GELİNE...

Çifte mutluluk dileyen Başkan Erdoğan, evlilik cüzdanını ise Zeynep Yılmaz'a takdim etti. Düğüne çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve spor camiasından isimler de katıldı.

2. DÜĞÜN YOZGAT'TA

Rıza Kayaalp-Zeynep Yılmaz çiftinin ikinci düğünü ise Rıza'nın memleketi Yozgat'ta yapılacak. Çiftin ikinci düğünü 27 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek.