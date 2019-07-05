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Başkan Erdoğan: Reyhanlı'daki patlamayla ilgili tespitler terörle bir bağlantısı olabilir (Video)

05.07.2019 14:23

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Hatay Reyhanlı'daki patlamayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Aracın içinde bomba olduğu belli, terörle bağlantısı var." dedi.


Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araçta patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aracın içinde bomba olduğu belli" dedi.

ARACIN İÇİNDE BOMBA OLDUĞU BELLİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Suriyeli 3 kişi ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. İncelemeler yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış. Gerisinde ne var ne yok arkadaşlarımız çalışıyor. Onu da zannediyorum, kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Şu andaki tespitler terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Birkaç saat içerisinde bakanlığımız detaylı bilgi verecektir" dedi.

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