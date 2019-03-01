Başkan Erdoğan: Rekor düzeyde oy bekliyorum 01.03.2019 14:33

Başkan Erdoğan, Ardahan mitinginde halka hitap ediyor. Başkan Erdoğan, ''Bu kardeşinizi ikinci kez Cumhurbaşkanlığı makamına layık gördünüz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı açık ara birinci yaptınız. İnşallah bu sefer Ardahan'dan çok daha güçlü bir destek bekliyorum. Rekor düzeyde bir oy bekliyorum.'' dedi.