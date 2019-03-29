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Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Sarıyer'de halka hitap etti

29.03.2019 21:38

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de halka hitap etti. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin güçlenmesini hazmedemeyenler, 31 Mart sonrasında ya daha da azgınlaşacaklar ya da kendilerine çekidüzen verecekler. 31 Mart akşamında ya Kandil'deki terör ağalarını sevindireceğiz ya da Türkiye'ye umut bağlayan mazlum ve mağdurları sevindireceğiz." dedi.


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