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Başkan Erdoğan: Ramazan Bayramı'na kadar Yüksek Hızlı Tren'i Sivas'a ulaştıracağız (Video)

04.09.2019 16:09

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''İnşallah Ramazan ayına kadar Allah nasip ederse, yüksek hızlı trenimizi Sivas'ımıza vardıracağız.'' dedi.


Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, ''Kardeşlerim inşallah Ramazan ayına kadar Allah nasip ederse, yüksek hızlı trenimizi Sivas'ımıza vardıracağız. Gerçi bazıları Sivas'a ne gerek var trene deyip geçmişlerdir ama biz ülkemizin muassır medeniyetler seviyesine çıkması için nereye ne gerektiğinin planlarını iyi yaptık. George hızlı trene biniyorsa, benim Ayşe'm Fatma'm da binecektir.'' dedi.

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