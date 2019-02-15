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Başkan Erdoğan: Polisimin elini ısıranlar bedelini ödeyecekler

15.02.2019 15:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunların hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle yok. Bunların bedelini ödeyecekler'' ifadelerini kullandı.


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