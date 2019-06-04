Başkan Erdoğan Pençe Harekatı'na katılan askerlerin bayramını kutladı 04.06.2019 12:02

Başkan Erdoğan, Pençe Harekatı’nda görev yapan askerlerimizle telefonla görüşerek bayramlarını tebrik etti. “Allah yar ve yardımcınız olsun. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Pençe Harekatı’nın da zaferle noktalanmasını Rabbimden niyaz ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla Pençe Harekatı'na katılan Mehmetçik'e seslendi. İstanbul'daki Çamlıca Camisi'nde vatandaşlarla bayramlaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Sizler de orada askerimizle bayramlaşıyorsunuz. Pençe Harekatı'na katılan tüm komutanlarımıza, askerlerimize şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla şükranlarımı ifade ediyorum. Allah yar, yardımcıları olsun inşallah. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize Rabbim'den şifalar diliyorum. İnşallah bu Pençe Harekatı'nın da büyük bir zaferle noktalanmasını yine Rabbim'den niyaz ediyor ve oradaki kardeşlerimin de orada şu anda bulunamayanların da Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah yar, yardımcımız olsun inşallah."