Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü 06.08.2019 00:20

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonla görüştü.İmran Han’ın, Pakistan ve Hindistan arasında Keşmir konusunda yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi vermek için aramasıyla gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, taraflara diyalog sürecinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.