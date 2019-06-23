Başkan Erdoğan oyunu Üsküdar'da kullandı

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Başkan Erdoğan, "İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir." dedi.
Başkan Erdoğan oyunu Üsküdar'da kullandı23.06.2019 12:42
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