Haberler Web TV Başkan Erdoğan oyunu Üsküdar'da kullandı

Başkan Erdoğan oyunu Üsküdar'da kullandı

23.06.2019 12:42

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Başkan Erdoğan, "İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir." dedi.


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