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Başkan Erdoğan oyunu İstanbul Üsküdar'da kullandı

31.03.2019 14:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını Üsküdar'da kullandı..


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