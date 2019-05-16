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Başkan Erdoğan Ordu’daki heyelan hakkında Vali Seddar Yavuz'dan bilgi aldı

16.05.2019 18:46

Ordu’nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Valisi Seddar Yavuz’u arayarak bilgi aldı, tedbirlerin alınması konusunda talimatlar verdi. Bölgede hareketliliğin sürdüğü belirtilirken Başkan Erdoğan'ın her türlü desteğin verilmesini isteyerek afetzedelere geçmiş olsun dileklerinin iletilmesini istediği bildirildi.


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