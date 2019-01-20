Başkan Erdoğan Ordu ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte o isimler...
Başkan Erdoğan Ordu ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı20 Ocak 2019, Pazar
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