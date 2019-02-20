Başkan Erdoğan: Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması yapacağız 20.02.2019 18:07

Başkan Erdoğan Ankara Etimesgut İlçe Mitingi'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha yapacağız. 2019 senesi içinde 40 bin öğretmen ataması yapılacak" dedi.