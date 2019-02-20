Haberler Web TV Başkan Erdoğan: Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması yapacağız

Başkan Erdoğan: Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması yapacağız

20.02.2019 18:07

Başkan Erdoğan Ankara Etimesgut İlçe Mitingi'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha yapacağız. 2019 senesi içinde 40 bin öğretmen ataması yapılacak" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları