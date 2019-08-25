Başkan Erdoğan oğlunu PKK'nın elinden kurtaran Hacire Ana ile görüştü 25.08.2019 17:55

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da oğlunun terör örgütü tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan ve evladına kavuşan Hacire Ana ile görüntülü konuşma gerçekleştirdi.

Trabzon'da bir açılış törenine katılan Başkan Erdoğan burada vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Kendisine ilgi gösteren vatandaşların sevgisine karşılık veren Erdoğan, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

HACİRE ANA İLE GÖRÜŞTÜ

Diyarbakır'da bir oğlu dağda ölen 49 yaşındaki Hacire Akar, 21 yaşındaki oğlu Mehmet'in HDP tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle HDP İl Başkanlığı oturma eylemi yapmıştı. Hacire Ana'nın bu eylemi sonuç verdi. Oğlu Mehmet'e kavuşan Hacire Ana ile bugün Başkan Erdoğan ile görüntülü bir konuşma gerçekleştirdi. Hacire Akar görüşme sırasında, oğluna kavuşması konusunda yetkilileri harekete geçiren Başkan Erdoğan'a yardımları için teşekkür etti..