Başkan Erdoğan: Nike Ağrı'ya fabrika kuracak, 5 bin kişiye istihdam sağlanacak 25.03.2019 15:38

Başkan Erdoğan, Ağrı'daki mitingde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Ağrı'ya daha büyük hizmetler getireceğiz. Tekstilcilerimizi Ağrı gibi yoğun istihdama ihtiyaç duyduğumuz bölgelerde desteklemeye devam edeceğiz. Şimdi buraya uluslararası bir marka Nike gelerek buraya fabrikasını kuracak 5 bin kişiye istihdam sağlanacak.'' dedi.